Ladendieben offenbar aus Herne ist die Polizei in Luhden (Niedersachsen) auf der Spur.

Herne. Ladendiebe aus Herne sind einem Supermarkt in Niedersachsen aufgefallen. Als sie erwischt wurden, schmissen sie mit Pizzaverpackungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner gesucht: Ladendiebe werfen mit Pizzaverpackungen

Aggressive Ladendiebe aus Herne sind in Luhden (Niedersachsen) aufgefallen. Drei Frauen gingen am Freitagnachmittag durch den Ausgangsbereich eines Supermarktes, als an der Sicherheitsschleuse Alarm ausgelöst wurde, teilte die Polizei mit. Die Angestellte wollte die Frauen zur Rede stellen – vergeblich.

Die Frauen ließen sich nicht aufhalten und sicherten sich ihren Fluchtweg, indem sie die 29-jährige Angestellte mit Pistazienverpackungen bewarfen. Die Frauen fuhren mit einem Mercedes-Auto mit Herner Zulassung davon. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt, die weiteren Ermittlungen laufen nun über die Herner Polizei, die über eine Fahrzeughalterbefragung an die Frauen herankommen will. Ob Waren gestohlen wurden, ließ sich bislang nicht feststellten, so die Polizei weiter.