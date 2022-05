Herner Gemeinden laden wieder zum Friedensgebet ein

Herne. Die Herner Kirchen laden wieder zum Friedensgebet ein. Dieses Mal stehen die Mütter und der Muttertag im Fokus des Gebets vor der Kreuzkirche.

Die evangelische und die katholische Kirche und die muslimischen Gemeinden in Herne laden auch für diesen Samstag, 7. Mai, wieder um 11 Uhr zum Friedensgebet auf den Europaplatz vor der Kreuzkirche ein.

„Sonntag ist Muttertag. Während Unternehmen fleißig die Werbetrommel rühren, sieht es mit der Wertschätzung der Mütter in der Gesellschaft nicht so gut aus. Wir wollen gemeinsam für ein besseres, rücksichtsvolleres und friedlicheres Leben beten. Für Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt“, heißt es in einer Ankündigung.

