Der Herner fiel am Flughafen Dortmund der Grenzpolizei auf.

Blaulicht Herner geht Grenzpolizei am Flughafen Dortmund ins Netz

Herne. Bei der Einreise ist der Grenzpolizei am Flughafen Dortmund ein Herner ins Netz gegangen. Warum die Staatsanwaltschaft nach ihm fahnden ließ.

Bundespolizisten haben bei der Einreise am Flughafen Dortmund am Sonntag, 5. Februar, einen Herner (34) festgenommen. Der Mann war wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls verurteilt worden, teilt die Polizei am Montag mit.

Der Mann fiel am Flughafen gegen 9 Uhr bei der Einreisekontrolle durch die Grenzpolizei auf. Er kam aus Bukarest. Die Bundespolizisten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem Mann aus Herne fahnden ließ. Das Amtsgericht Herne hatte ihn im vergangenen Jahr wegen des gemeinschaftlichen schweren Diebstahls zur Zahlung von 120 Tagessätzen verurteilt. Der 34-Jährige, so heißt es weiter, hatte sich aber nicht dem Strafantritt gestellt beziehungsweise die zu begleichende Geldsumme nicht bezahlt.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Der Mann wurde durch die Beamten festgenommen und zur Wache gebracht. Dort konnte er dann später durch eine Zahlung von fast 2200 Euro eine Haft abwenden und seine Reise fortsetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel