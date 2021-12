Herner Fußgängerin wird bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Eine 71-jährige Hernerin musste nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine 71-jährige Hernerin ist bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt.

Gegen 8 Uhr fuhr ein 63-jähriger Herner mit seinem Auto auf der Eickeler Straße in Richtung Magdeburger Straße. Im Einmündungsbereich der Rainerstraße bog der Herner mit seinem Auto nach links weiter auf der Eickeler Straße ab. Dort kam es zu einer Kollision mit der 71-jährigen Fußgängerin, die die Eickeler Straße in Richtung Herzogstraße überquerte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

