Herner Fußballverein sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Zehntausende Menschen sind bei dem Erdbeben in der Türkei - im Bild: die Stadt Hatay - und in Syrien ums Leben gekommen. Ein Herner Fußballverein unterstützt nun die Spendentransporte eines Nachbarclubs.

Herne. Ein Herner Fußballclub bittet um Unterstützung für Erdbebenopfer in der Türkei. Was benötigt wird, wo und wann Spenden abgegeben werden können.

Die SpVgg Horsthausen ruft zur Unterstützung für Erdbebenopfer auf: Der Club beteiligt sich an Spendentransporten ins türkische Erdbebengebiet, die vom Nachbarverein Rot-Weiß Türkspor organisiert werden.

Abgabe am Samstag und Sonntag am Vereinsheim in Horsthausen

Am kommenden Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, können folgende dringend benötigten Güter am Vereinsheim auf der Sportanlage an der Horsthauser Straße 169a abgegeben werden: Verbandzeug, rezeptfreie Medikamente, Windeln, stilles Mineralwasser in verschlossenen PET-Flaschen, Babynahrung, Shampoo, Seife, Hygieneartikel für Frauen, haltbare Lebensmittel in Konserven, Isomatten, Schlafsäcke, Decken sowie Winterbekleidung.

Die SpVgg weist darauf hin, dass die Spenden nicht in Säcken, sondern in „vernünftigen Kartonagen“ abgegeben werden sollen, damit sie besser transportiert werden könnten. Und: Es werde auch keine lose und gebrauchte Kleidung mehr angenommen.

Die Spenden können am Vereinsheim abgegeben werden: Samstag von 13 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

