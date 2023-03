Auch ein Autoscooter ist bei der Frühjahrskirmes in Herne wieder vertreten.

Frühjahrskirmes Herner Frühjahrskirmes lockt an vier Tagen in die City

Herne. Mit der Frühjahrskirmes vom 16. bis 19. März starten die Herner Schausteller in die Saison. Auf Besucher warten Karussells und Kirmesleckereien.

Den Auftakt hat am vergangenen Wochenende Wanne gemacht, ab Donnerstag geht es auch in der Herner City los: Mit der Frühjahrskirmes starten die Schausteller in die diesjährige Saison.

Bei Timo Lichte, Vorsitzender der Herner Schausteller und Organisator der Veranstaltung, hat wieder die bewährten Zutaten zusammengestellt. Mit dem Autoscooter auf dem Robert-Brauner-Platz und dem Karussell X-Factor vor dem City-Center sind wieder zwei große Fahrgeschäfte vertreten. Daneben geht es auch für Kinder rund, unter anderem mit einem Kettenkarussell. Wer Durst und Hunger hat, kann beides selbstverständlich stillen. Es lockt ein Angebot mit den typischen Kirmesleckereien.

Zum offiziellen Start am Donnerstag, 16. März ,um etwa 17.30 Uhr, werden zwei Bergmannskapellen vom Robert-Brauner-Platz zum City-Center marschieren. Dort wird Bürgermeister Kai Gera die Kirmes offiziell eröffnen. Am Samstag ist ein Höhenfeuerwerk geplant. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens werde es vom Dach des City-Centers abgefeuert, so Lichte.

Die Kirmes sei von Donnerstag bis Sonntag, 19. März, jeweils von 12 Uhr „bis in die Abendstunden“ geöffnet. Die etwas unklare Angabe hänge auch mit der Frage zusammen, ob der Wettergott auch Kirmesfan sei.

