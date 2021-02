Herner Friseurin erhält Kündigung und eröffnet eigenen Salon

Herne. Eine Herner Friseurmeisterin hat im Lockdown ihre Kündigung erhalten – der Beginn eines Neuanfangs. Am 1. März eröffnet sie ihren eigenen Salon.

„Oh, das ist aber mutig!“ – diese Worte hat Svenja Benscheidt in den vergangenen Wochen dutzende Male gehört. Die Friseurmeisterin hat mitten in der Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eröffnet am Montag, 1. März, ihren eigenen Salon an der Bahnhofstraße. „Es ist gewagt“, denkt auch sie selbst.

Lange Zeit hat Svenja Benscheidt als Betriebsleitung in dem Herner Friseurbetrieb „Haarkonzept“ gearbeitet. „Den ersten Lockdown haben wir noch relativ gut überstanden“, erzählt sie. Am 22. Dezember, kurz nach Beginn des zweiten Shutdowns, hätten sie und ihre vier Kolleginnen jedoch „aus betriebsbedingten Gründen“ die Kündigung erhalten. „Das war meine Chance“, sagt Benscheidt, die daraufhin den Betrieb übernimmt.

Ein eigener Salon, das sei „schon immer ein kleiner Traum“ von ihr gewesen, schwärmt die 34-Jährige. Einige Male habe sie sich bereits nach geeigneten Gewerbeflächen im Herner Stadtgebiet umgesehen. Doch der richtige Moment, er sei nie da gewesen. Als sie ihre Kündigung in den Händen hält, wittert die Friseurmeisterin ihre „einmalige Gelegenheit“: „Ich habe sofort den Vermieter angerufen, und ihm gesagt, dass ich den Salon übernehmen möchte.“

Haarkonzept 2.0: Name lässt Veränderung vermuten

Die Friseurbetriebe in NRW machen ab dem 1. März wieder auf. Dann eröffnet auch die frisch gebackene Saloninhaberin das „Haarkonzept 2.0“. Dabei hat sich Svenja Benscheidt bewusst gegen einen ganz neuen Namen entschieden: „Ich möchte nicht, dass unsere Stammkunden denken, dass wir weg sind“, sagt die Friseurmeisterin, die sich freut, mit ihrer Entscheidung auch die Arbeitsplätze ihrer vier Kolleginnen gesichert zu haben. „Friseure werden immer gesucht, auch jetzt“, so Benscheidt. Mit 58 Jahren wäre es für die älteste Kollegin aber vermutlich schwierig geworden, eine neue Vollzeitstelle zu finden.

Svenja Benscheidt arbeitete bislang als Betriebsleiterin in dem Herner Friseursalon. Nun hat sie den Betrieb übernommen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Doch der Name lässt auch Veränderung vermuten. So steht die „2.0“ nicht ohne Grund hinter dem „Haarkonzept“. „Wir haben einiges verändert“, sagt Svenja Benscheidt. „Die gelben Wände mussten sofort weg!“ Sanfte Grautöne und dezente Deko sorgen stattdessen nun für ein angenehmes Ambiente. Statt der grellen Neonleuchte an der Decke schenken Hängelampen warmes Licht. Die alten Friseurstühle sind neuen, dunkelblauen Möbeln gewichen.

Herner Friseurin: „Ich bete, dass kein dritter Lockdown kommt.“

Die Kunden brauchten für einen Besuch in dem Herner Friseursalon bislang keinen Termin. Auch das möchte die neue Inhaberin langfristig ändern. „Wir werden in den kommenden Wochen aber ein paar Lücken lassen“, sagt Benscheidt, die Warteschlangen verhindern will. Die Kunden müssten sich zunächst an das neue Konzept gewöhnen.

Außerdem seien die Preise „schon lange nicht mehr tragbar“. Das Waschen und Schneiden habe die Kunden bisher nur zwölf Euro gekostet. In Zukunft müssten sie acht Euro mehr bezahlen. Schließlich zahle auch die Friseurmeisterin für die hochwertigeren Pflegeprodukte und Haarfarben fortan höhere Einkaufspreise.

Svenja Benscheidt blickt der Eröffnung am Montag positiv entgegen: „Ich freue mich auf jede Menge Farbkorrekturen und verschnittene Haare“, sagt sie und lacht. Doch der Schritt in die Selbstständigkeit berge auch ein hohes finanzielles Risiko. „Ich habe alles Ersparte in den Salon gesteckt“, erzählt die 34-Jährige. Zwei Förderanträge seien abgelehnt worden. Und die Konkurrenz in der Innenstadt sei groß. Benscheidt: „Ich bete, dass kein dritter Lockdown kommt.“

Der Friseursalon „Haarkonzept 2.0“ an der Bahnhofstraße 8a in Herne öffnet ab Montag, 1. März, montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr.

Termine nimmt Saloninhaberin Svenja Benscheidt unter 0157 39119176 entgegen.

