Herner Friedensinitiative lädt zur Oster-Kundgebung

Ostermarsch in Vor-Corona-Zeit: Radfahrer bei der Ankunft in Herne, ein Bild aus dem Jahr 2019.

Herne. Am Ostersonntag macht der Ostermarsch Rhein-Ruhr wieder Halt in Herne - allerdings in kleinem Rahmen unter Corona-Bedingungen.

„Atomwaffenverbot umsetzen, Abrüsten, Klima schützen!“: So lautet das Motto des diesjährigen Ostermarsches Rhein Ruhr. Auch Herne beteiligt sich traditionell am Ostersonntag, 4. April, mit einer Kundgebung um 14.30 Uhr an der Kreuzkirche.

Herner seit 60 Jahren friedensbewegt

Für Herne sei es ein besonderes Jahr, so Mitinitiatorin Edith Grams von der Herner Friedensinitiative: „Seit 60 Jahren setzen sich Herner Bürgerinnen und Bürger nicht nur zu Ostern für ein gewaltfreies Leben auf unserem Planeten ein.“ Prof. Gregor Büchel werde in seiner Rede diesen runden Geburtstag mit Rückblicken in die Lokalgeschichte würdigen und auch die bedrohliche aktuelle Lage skizzieren.

Coronabedingt muss die Kundgebung in schlichterem Rahmen als sonst stattfinden. Die Veranstalter freuen sich über jeden Teilnehmer, bitten aber um strikte Einhaltung der Coronaregeln: Abstand halten und Schutzmasken tragen.