Herner Folk und Rock ist zurück im Hof von Schloss Strünkede

Mit der Rückkehr des Strünkeder Sommers ist auch das „Folk und Rock im Schloss“ zurück. Am Samstag, 9. Juli, geht es um 18 Uhr im Hof von Schloss Strünkede los. Diese Bands haben ihr Kommen angesagt.

Ruhr-Piper Björn Frauendienst spielt am Samstag, 9. Juli, beim Herner Folk und Rock im Schloss. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Ein Deutscher, der regelmäßig an Dudelsack-Wettbewerben in Schottland teilnimmt? Björn Frauendienst aus Witten. Schon in seiner Jugend interessierte er sich für die Musik und Kultur Schottlands, mit 18 Jahren lernte er das Spielen auf dem Dudelsack und trat 2009 als Mitglied der „Massed Band“ unter anderem in Edinburgh auf. Die Besucher dürfen sich also auf authentische Dudelsackmusik freuen.

Lieder aus Irland und Schottland präsentiert das Trio Sackville Street. Diese Gruppe zeichne die klaren Arrangements und der zweistimmige Gesang aus, der auf außergewöhnliche Weise mit dem Harfenspiel harmoniere, heißt es in der Ankündigung. Sackville Street bieten sogenannte „Rebel-Songs“, Auswandererlieder sowie Lieder von unerfüllter Liebe und Sehnsucht.

The Neckbellies sind ebenfalls seit Jahren in der Folkszene unterwegs. Sie zeichnet rauer, kraftvoller Gesang sowie das Gitarren- und Akkordeonspiel aus. Der Irish Folk der Neckbellies wird auch durch Cajunmusik beeinflusst.

Drowsy Maggie machen irische Musik zum Tanzen. Bei ihrem Sound greift die Formation auch gerne mal auf House-Beats und Metal-Riffs zurück. Trotzdem bleibe die irische Spielweise die Basis. Diese irische Basis hat auch Begbie’s Pint. Getragen durch Musikgut von den Dubliners oder den Pogues sorgt die Band für beste Laune.

Beginn 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, Eintritt an der Abendkasse 15/10 Euro; Speisen und Getränke bietet der Herner Bioladen Kornmühle.

