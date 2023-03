Herner Firmenlauf: WAZ sucht Team-Mitglieder zum Mitlaufen

Herne. Die WAZ beteiligt sich am Herner Firmenlauf und sucht Mitstreiter, die im WAZ-Team mitlaufen. Als Dankeschön gibt es attraktive Angebote.

Endspurt für einen Platz in unserem Team: Wenn am 15. Juni der Herner Firmenlauf stattfindet, dann können auch WAZ-Leserinnen und -Leser dabei sein. Die Herner WAZ-Redaktion nimmt wieder mit einem Team oder zwei Teams am St. Elisabeth-Lauf teil. Dazu suchen wir Läuferinnen und Läufer, die uns unterstützen und in unserer Gruppe mitmachen wollen. Einige Bewerbungen haben wir schon erhalten.

Als Dankeschön lädt die St. Elisabeth-Gruppe, der Namensgeber des Firmenlaufs, die Leserinnen und Leser unserer Gruppe in ihr Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik im St. Anna-Hospital nach Wanne ein. Dabei werden unter anderem Beweglichkeitstests, eine Fußdruck- und eine Wirbelsäulenmessung sowie eine Laufanalyse mit Parcours durchgeführt. Gibt es Defizite, dann erhalten unsere Team-Begleiterinnen und -Begleiter Lösungsansätze, die an den neuen Mobilisationsgeräten präsentiert werden. Damit nicht genug: Unser Partner Decathlon stellt für den Lauf Trikots und Hosen zur Verfügung.

Der Spaß steht beim Herner Firmenlauf im Vordergrund. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir schneller“ ging 2022 die Soforthilfe Herne des Herner Caritasverbandes und der St. Elisabeth Gruppe an den Start. Foto: Soforthilfe

Die neunte Auflage des St. Elisabeth-Firmenlaufs startet am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr im Stadion des Sportparks Eickel. Der Veranstalter hofft auf über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die fünf Kilometer lange Strecke führt durch den Sportpark sowie durch das benachbarte Wohngebiet am Gustav-Hegler-Ring und Heisterkamp. Gemeldet werden können ausschließlich Vierer-Teams, gestartet wird gemeinsam, alle vier Zeiten werden im Ziel addiert. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Die Teilnahme kostet 64 Euro pro Team zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldungen bis 7. Juni unter www.firmenlauf-herne.de.

Wer in unserem Team dabei sein will, schreibt uns eine E-Mail an redaktion.herne@waz.de. Stichwort: Team-Mitglied. Wir wählen dann Mitläuferinnen und Mitläufer aus und melden uns. Einsendeschluss: Montag, 20. März.

