Herner Firmenlauf: Namensgeberin sponsert jeden Kilometer

Herne. Beim Herner Firmenlauf gehen alle Teilnehmer auch für den guten Zweck an den Start: Die St. Elisabeth-Gruppe sponsert jeden einzelnen Kilometer.

Beim St. Elisabeth-Firmenlauf am Donnerstag, 15. Juni, in Herne steht neben Sport und Spaß auch der gute Zweck im Vordergrund: Für jeden gelaufenen Kilometer spendet die St. Elisabeth-Gruppe fünf Euro für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien, teilt der Herner Krankenhaus-Betreiber mit.

Der Firmenlauf startet wie berichtet am 15. Juni um 19 Uhr. Bereits zum neunten Mal erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 5,1 Kilometer lange Laufstrecke rund um den Sportpark Eickel. Gestartet wird in Viererteams. Die Teilnahme an dem beliebten Herner Sportevent, wirbt die Namensgeberin des Laufs, lohne sich in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht, denn jeder Teilnehmende laufe automatisch auch für den guten Zweck. „Wir möchten die Menschen, die durch das schwere Erdbeben ihr Zuhause und ihre Angehörigen verloren haben, unterstützen“, erklärt Sabine Edlinger, Geschäftsführerin der Elisabeth-Gruppe. Sie hoffe, dass sich viele Läuferinnen und Läufer anmelden – „und eine gute Spendensumme zusammenkommt“.

Sie geben den Takt vor: Sabine Edlinger (Geschäftsleitung der St. Elisabeth-Gruppe) und Henning Prinz (Veranstalter). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Der Lauf kann in diesem Jahr nach Corona wieder mit dem vollen Programm stattfinden. 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung komplett aus, 2022 startete sie in abgespeckter Form. Dennoch meldeten sich 872 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Deshalb geht der Veranstalter davon aus, dass in diesem Jahr die Grenze von 1000 Teilnehmenden überschritten wird. Das wären dann 25.000 Euro für die Erdbeben-Opfer.

Hintergrund: Anfang Februar kam es in der Türkei und in Syrien zu mehreren schweren Erbeben. Durch die massiven Erschütterungen verloren zehntausende Menschen ihr Leben oder wurden verletzt. Millionen haben ihr Zuhause und ihr Hab und Gut verloren. Auch Monate nach dem verheerenden Erdbeben sind die Menschen in den Katastrophengebieten weiter auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Wer am St. Elisabeth-Firmenlauf teilnehmen möchte und sich bisher noch nicht angemeldet hat, sollte nicht mehr allzu lange damit warten: Anmeldungen sind nur noch bis Donnerstag, 8. Juni, möglich. Anmeldung und weitere Informationen über den Lauf: www.firmenlauf-herne.de

