Herner Firmenlauf 2024: Anmeldungen, Strecke - alle Infos

Herne Wenn am Donnerstag, 6. Juni, der Startschuss zum St. Elisabeth-Firmenlauf ertönt, dann feiert die Veranstaltung einen runden Geburtstag.

Ob Krankenhausgruppe mit mehreren tausend Mitarbeitenden oder Skatrunde: Wer gerne läuft, für den ist der St. Elisabeth-Firmenlauf längst ein Fixpunkt im Kalender. Am Donnerstag, 6. Juni, ist es wieder soweit.

Mit der diesjährigen Auflage feiert die Veranstaltung einen runden Geburtstag - sie findet zum 10. Mal statt. Für die Beteiligten ein Anlass zurückzuschauen. So habe der Lauf ursprünglich in Alt-Herne stattfinden sollen, so Rüdiger Döring vom Fachbereich Sport der Stadt Herne. Doch dort sei die Versorgung mit Silvesterlauf und Martinilauf bereits bestens gewesen, also habe man nach Wanne geschaut- und sei im Sportpark Eickel fündig geworden. Die Voraussetzungen im Stadion seien ideal so, Organisator Henning Prinz.

Henning Prinz (Veranstaltungsagentur Prinz), Sabine Edlinger (St. Elisabeth Gruppe) und Rüdiger Döring (Stadt Herne, v.l.) freuen sich schon auf den Firmenlauf. Foto: Vladimir Wegener / Herne

Herne: Die Teilnehmerzahl lag 2023 wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die Elisabeth-Gruppe ist seit 2016 Namensgeberin des Laufs. Der Impuls für dieses Engagement sei gewesen, ein Zeichen zu setzen für Prävention, Therapie und Rehabilitation, so Geschäftsführerin Sabine Edlinger. Darüber hinaus sei es einfach Spaß an der Sache: Mit den Kolleginnen und Kollegen sich sportlich betätigen und anschließend in gemütlicher Runde beisammen sitzen.

Wie etabliert der Firmenlauf in Herne inzwischen ist, offenbart ein Blick auf die Zahlen: Im vergangenen Jahr waren 1105 Läuferinnen und Läufer in 273 angemeldet, damit war das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl? Für Prinz kein Problem, die Kapazität sei vorhanden. „Wir haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle neun Läufe mitgemacht haben, wir sind gespannt, ob sie diesmal auch wieder dabei sind“, so Henning Prinz. Am schnellsten war ein Team der Herner Berufsfeuerwehr unterwegs, das älteste Team kam zusammen auf 276 Lebensjahre.

Auch in diesem Jahr werden wieder die kreativsten Kostüme prämiert. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Nachdem Ablauf im vergangenen Jahr wegen der Erneuerung der Laufbahn verändert werden musste, wird es in diesem Jahr wieder den gewohnten Start und Zieleinlauf geben. Nach dem Startschuss um 19 Uhr geht es auf die 5,1 Kilometer lange Strecke rund um den Sportpark. Vor dem Startschuss wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Warmup, Massage und Laufanalyse angeboten, nach dem Zieleinlauf mit Siegerehrung kann der Abend Speisen und Getränken und Livemusik ausklingen. Zwar gilt für den Firmenlauf das Motto „Dabei sein ist alles“, dennoch werden die schnellsten Zeiten ermittelt - und die kreativsten Kostüme prämiert.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich - ausschließlich online über die Seite www.firmenlauf-herne.de. Die Teilnahme je Vierer-Team kostet 76 Euro. Anmeldeschluss ist der 29. Mai. Anmeldungen vor Ort können nicht vorgenommen werden. Gemeldet werden können ausschließlich Vierer-Teams - trotz des Namens müssen es nicht nur Firmen sein. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 14 Jahre.

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

Gestartet wird in drei Wertungsklassen: Damen, Herren und Mixed. Es gibt keine Unterteilung in Altersklassen. Die Zeitnahme erfolgt mit Einweg-Chips, die an den Schnürsenkeln befestigt werden.

Alle weiteren Detailinformationen finden sich auf der der Internetseite.

Team-Mitglieder gesucht

Auch die WAZ-Redaktion nimmt mit einem Team oder zwei Teams am St. Elisabeth-Lauf teil. Dazu suchen wir Leserinnen und Leser, die uns unterstützen und in unserer Gruppe mitlaufen wollen. Als Dankeschön gibt es Trikots und Hosen, die unser Partner Decathlon zur Verfügung stellt.

Wer in unserem Team dabei sein will, schreibt uns eine E-Mail an redaktion.herne@waz.de. Stichwort: Team-Mitglied. Wir wählen dann Mitläuferinnen und Mitläufer aus und melden uns.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel