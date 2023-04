Herner Firma: Mann von Spezialfahrzeug überrollt und getötet

Herne. 58-Jähriger wird auf Firmengelände von einem Spezialfahrzeug überrollt. Der Mann aus den Niederlanden stirbt noch in der Nacht am Unfallort.

Ein 58-jähriger Mann aus den Niederlanden ist in Herne auf dem Areal einer großen Firma an der Straße Friedrich der Große von einem Spezialfahrzeug zum Verladen von Containern überrollt und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Der tragische Arbeitsunfall habe sich in der Nacht gegen 0.40 Uhr ereignet.

Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Der 58-Jährige sei noch an der Unfallstelle verstorben. Das Amt für Arbeitsschutz sei informiert worden. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 habe die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (red)

