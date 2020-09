Herner Filmwelt: Von starken Frauen und üblen Dämonen

Herne. Zwei Kino-Neustarts und der Auftakt für die städtische Reihe VHS-Filmforum - was ab Donnerstag in der Herner Filmwelt zu sehen ist.

Neustart der Woche. Neu kann man einen im Oktober 2019 im Kino gestarteten Film wie „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ nicht gerade nennen. Doch neu ist ab Montag das Herbstprogramm des VHS-Filmforums, das sich mit diesem französischen Historiendrama aus der coronabedingten Zwangspause zurückmeldet. Regisseurin Céline Sciamma stellt in ihrem im 18. Jahrhundert angesiedelten Film eine Malerin in den Mittelpunkt, die den Auftrag für ein Hochzeitsporträt einer jungen Adeligen erhält. Die beiden Frauen kommen sich dabei immer näher - zu sehen am Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (FSK ab 12).

Und sonst? Zum Bundesstart ist im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 der US-Liebesfilm „After Truth“ zu sehen (ab 12). Und am Sonntag läuft in der Filmwelt um 17.45 Uhr der Monster- und Dämonen-Animationsfilm „Goblin Slayer - The Movie: Goblin’s Crown“ (ab 16).

Schulamtsleiter Andreas Merkendorf - hier bei einem Redaktionsbesuch - mag’s locker, leicht und launig. Sein Film-Favorit: „Die Thomas Crown Affäre“. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Der Lieblingsfilm. Andreas Merkendorf nennt „Die Thomas Crown Affäre“ - nicht das Original („Thomas Crown ist nicht zu fassen“) von 1968 mit Steve McQueen und Faye Dunaway, sondern die Neuverfilmung von 1999 mit Pierce Brosnan und Rene Russo. Warum? Darum: „Der Film ist locker und leicht und macht einfach gute Laune. Tolle Atmosphäre, untermalt von guter Musik“, schwärmt der Leiter des städtischen Fachbereichs Schule. Man entdecke immer wieder etwas Neues in der US-Produktion. Und: „Ein Muss auch im Reisekoffer für verregnete Urlaubstage.“

Die Top 3. Die besten Filme dieses Jahrtausends mit starken Frauen: 1. „Kill Bill“ von Quentin Tarantino (2003), 2. „Jahrhundertfrauen“ von Mike Mills (2016), 3. „Ghost World“ von Terry Zwigoff (2001).

Der Auswärtstipp. In „Corpus Christi“ erzählt der polnische Regisseur Jan Komasa die Geschichte eines Ex-Sträflings, der sich als Priester ausgibt - zu sehen u.a. im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (am Sonntag um 20.45 Uhr auch im polnischen Original mit deutschen Untertiteln; ab 16).

