Herner Filmwelt: Krabbler, King und die große Gainsbourg

Animierter Spinnenmann: „Spider-Man: Across the Spider-Verse" läuft zum Bundesstart in der Herner Filmwelt an.

Herne. Ein krabbeliges Animationsspektakel, zünftiger Horror und große Schauspielkunst: All das verspricht das neue Programm der Herner Filmwelt.

Ein Spider-Man kommt selten allein, Horror aus dem Hause King und mehr: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 1. Juni.

Neustart der Woche

Und der Oscar für den besten Animationsfilm geht an … „Spider-Man: A New Universe“. Das war 2018. Fünf Jahre später kommt die Fortsetzung des fulminanten Comic-Abenteuers mit dem etwas sperrigen Titel „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ und ganz vielen Spinnen-Männern in die Kinos (FSK ab 6).

Und sonst?

Ebenfalls zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9: In dem US-Horrorfilm „The Bogeyman“, basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, macht eine krude Kreatur zwei Mädchen das Leben zur Hölle (ab 16). Bereits am Mittwoch, 7. Juni, läuft Teil 7 der SciFi-Reihe „Transformers“ („Aufstieg der Bestien“) in der Filmwelt an (ab 12).

Filmreihen

Das WAZ-Kino-Café präsentiert am Mittwoch, 7. Mai, um 14.30 Uhr Til Schweigers „Manta Manta - Zwoter Teil“ (ab 12). Die fantastische Charlotte Gainsbourg adelt das französische Drama „Passagiere der Nacht“, das das VHS Filmforum erstmals in Herne auf die Leinwand bringt - am Sonntag um 12.30 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Charlotte Gainsbourg in „Passagiere der Nacht“. Foto: Verleih

Top 3

Die besten Filme mit Spinnen: „Spider-Man: No Way Home“ (2018), „Tarantula“ (1955), „Arachnophobia“ (1990).

Auswärtstipp

In „Fucking Bornholm“ lässt ein Strandurlaub alte Konflikte aufbrechen. Das polnische Drama über sexuellen Missbrauch ist unter anderem im Dortmunder Sweet Sixteen zu sehen (ab 12).

