Herner Filmwelt: Jagd auf Schwiegersöhne und Zombies

Sie wollen ihre Schwiegersöhne in spe in die Wüste schicken: (v.li.) Jürgen Vogel, Hilmi Sözer und Heiner Lauterbach in „Es ist zu deinem Besten“ - zu sehen in der Herner Filmwelt.

Herne. Warum es Schwiegersöhne und Zombies in der Herner Filmwelt schwer haben - Neustarts, Vorpremieren, ein Blick auf Jürgen Vogels Schaffen und mehr.

Die Jagd auf Schwiegersöhne und Zombies und Vorpremieren von verfilmten Kinderbuchklassikern prägen das neue Programm der Herner Filmwelt.

Neustart der Woche

In Wolfgang Beckers wunderbarer Tragikomödie „Das Leben ist eine Baustelle“ glänzte Jürgen Vogel als an Aids erkrankter Fleischer. 23 Jahre später spielt er in Marc Rothemunds „Es ist zu deinem Besten“ einen Bauarbeiter, der mit anderen Väter einen Pakt schließt, um Schwiegersöhne in spe in die Wüste zu schicken. In weiteren Rollen der von der Kritik eher durchschnittlich bewerteten Komödie - übrigens ein Remake eine spanischen Films - sind Heiner Lauterbach und Hilmi Sözer zu sehen (FSK ab 12).

Und sonst?

Sie liehen Figuren des Animationsfilms „Drachenreiter“ ihre stimmen: (v.li.)9 Axel Stein, Dagi Bee and Julien Bam. Foto: Andreas Rentz / Getty Images for Constantin Film

Zum Bundesstart laufen ebenfalls in der Herner Filmwelt an: der koreanische Zombie-Film „Peninsula“ (ab 16). Außerdem zeigt das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 zwei Vorpremieren. In der Reihe „Kids-Club“ ist am Sonntag um 15 Uhr der Animationsfilm „Drachenreiter“ nach der Vorlage von Cornelia Funkes gleichnamigem Kinderbuch-Klassiker zu sehen (ab 0). Ebenfalls am Sonntag präsentiert die Filmwelt um 16.30 Uhr die Preview von „Der geheime Garten“, für den ebenfalls ein bekanntes Kinderbuch (von Frances Hodgson Burnett) Pate stand (ab 6). Die Wochenreihe VHS-Filmforum ist in der Herbstpause; weiter geht es am 26. Oktober mit dem britischen Tragikomödie „Blinded by the Light“, in der ein Song von Bruce Springsteen eine ganz besondere Rolle spielt.

Die Top 3

Die besten Filme mit Jürgen Vogel: 1. „Schwerkraft“ (2010), 2. „Das Leben ist eine Baustelle“ (1997), 3. „Gnade“ (2012).

Der Auswärtstipp

„Kurz und schmerzlos“ hieß 1998 der erste Film von Fatih Akin, das bis heute sein bester geblieben ist (was eher für das grandiose Debüt als gegen Werke wie „Gegen die Wand“ oder „Aus dem Nichts“ spricht). Die Geschichte von drei halb-kriminellen Buddies in Hamburg-Altona läuft täglich um 20.15 Uhr im Metropolis im Bochumer Hauptbahnhof (ab 16).

