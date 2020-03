Herner Filmwelt: Hermann Hesses Meisterwerk auf der Leinwand

Herne. Funktioniert der Literaturklassiker „Narziss und Goldmund“ auch im Kino? Die Romanadaption startet in der Herner Filmwelt. Was sonst noch läuft.

Hermann Hesses „Narziss und Goldmund“ gilt als Meisterwerk des deutschen Schriftstellers. Regisseur Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“, „Anatomie“) hat den Mittelalter-Roman über eine ungewöhnliche Freundschaft für die Leinwand adaptiert – mit Jannis Niewöhner und Sabin Tambrea in den Hauptrollen. „Bildmächtig“, aber „kitschig inszeniert“ - so urteilte das Fachmagazin epd Film (FSK ab 12).

Familienkomödie aus den USA zum Bundesstart

Ebenfalls zum Bundesstart in der Filmwelt am Berliner Platz 7-9: die US-Familienkomödie „Chaos auf der Feuerwache“ (ab 0), die US-Actionkomödie „Der Spion von nebenan“ (ab 12) und Martial Arts in „IP Man 4: The Finale“ - nur am Donnerstag (12. März) um 19.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (FSK nicht bekannt). Ruhe, bitte: Die Fortsetzung des erfolgreichen US-Thrillers „A Quiet Place“ ist am Mittwoch um 20.30 Uhr als Vorpremiere im Herner Lichtspielhaus zu sehen (ab 16).

Das Kino-Café zeigt das deutsche Film-Musical „Ich war noch niemals in New York“ am Montag um 14.30 Uhr und ausnahmsweise auch am Dienstag um 16 Uhr (im Relax-Kino); die Mittwoch-Vorführung ist ausverkauft (ab 0).

VHS-Forum zeigt Missbrauchs-Drama

Einen realen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche Frankreichs adaptiert Francois Ozon in seinem Drama „Gelobt sei Gott“. „Große Feinfühligkeit“, aber auch eine „ausgewogene Haltung zur Religion“ beschied die Kritikerin der FAZ der Verfilmung dieses skandalösen Falls. Zu sehen in der Reihe VHS-Filmforum am Sonntag um 11 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 6).