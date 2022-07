Herner Filmwelt: Der blanke Horror des Patriarchats

Jessie Buckley muss sich in „Men – Was dich sucht, wird dich finden“ behaupten. Die Filmwelt Herne zeigt den Horrorfilm in einer Vorpremiere.

Herne. Ein feministischer Horrorfilm, ein Hörspielklassiker und ein guter alter Bekannter aus Frankreich: das neue Programm der Herner Filmwelt.

Das (gar nicht sooo) neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 14. Juli.

Film der Woche

„Minions“, „Top Gun“, „Jurassic World“: Die Filmwelt pflegt seine Blockbuster, neu im Programm sind „nur“ einige Vorpremieren. In Axel Garlands feministisch-satirischem Horrorfilm „Men – Was Dich sucht, wird dich finden“ (der deutsche Untertitel ist ebenfalls der blanke Horror…) versucht sich eine verwitwete Frau im patriarchalen System eines Dorfes zu behaupten. Der Regisseur finde „grandiose, unvergessliche Bilder für die Schrecken, die seine Heldin durchleben muss“, findet das Fachmagazin „epd Film“. Zu sehen am Mittwoch um 20.23 Uhr (FSK ab 16).

Und sonst?

Noch eine Preview: Die französische Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist am Dienstag, 19. Juli, in der Filmwelt zu sehen. Foto: ARNAUD_BORREL / Neue Visionen

Der französische Spießbürger Monsieur Claude ist wieder da: In „Monsieur Claude und sein großes Fest“ feiern er und seiner Frau den 40. Hochzeitstag. Die Schwiegersöhne dürfen da natürlich nicht fehlen. Die Vorpremiere ist im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 m Dienstag, 19. Juli, um 20.15 Uhr zu sehen (ab 0). In der „Kids-Club-Preview“ läuft am Sonntag um 15 Uhr mit „Bibi & Tina – Einfach anders“ ein neuer Film aus dem Universum der beliebten Kinderhörspielreihe (ab 0).

Top 3

Die besten Horrorfilme mit einer Frau in der Hauptrolle: „Alien“ mit Sigourney Weaver (1979), „It Follows“ mit Maika Monroe (2014) und „Halloween“ mit Jamie Lee Curtis (1978).

Der Auswärtstipp

Es wird laut: Das Metropolis im Bochumer Hauptbahnhof zeigt am Dienstag, 19. Juli, ab 2030 Uhr die Metal-Dokumentation „Total Thrash – The Teutonic Story“ in Anwesenheit von Regisseur Daniel Hofmann (ab 6). loc

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel