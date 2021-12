Herner Filmwelt: Das Drama um Lady Di als Silvesterpremiere

Kristen Stewart als Lady Diana in „Spencer“. Das Drama ist in der Herner Filmwelt in einer Silvesterpremiere zu sehen.

Herne. Das hört ja gut auf: Das britische Drama „Spencer“ über Lady Diana beschließt das Jahresprogramm der Herner Filmwelt. Was sonst noch läuft.

Das Drama um Diana, die Vorgeschichte zu einem Agenten-Hit und mehr: Das Programm der Herner Filmwelt an Silvester und zum Start ins neue Jahr 2022.

Film der Woche

Kristen Stewart als Lady Di - kann das funktionieren? Das funktioniert, wenn man ersten Reaktionen vertrauen darf: Das britische Drama „Spencer“ des chilenischen Regisseurs Pablo Larrain („No!“, „Jackie“) erhält viel Lob. Die Herner Filmwelt zeigt die Produktion am Freitag um 17 Uhr als Silvesterpremiere (FSK ab 12).

Und sonst zu Silvester?

Die ersten Vorführungen beginnen am letzten Tag des Jahres im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 bereits um 12.30 Uhr (u.a. „Addams Family“, „Die Schule der magischen Tiere“), zum Kehraus laufen Blockbuster wie „Spider-Man: No Way Home“ (16.45 Uhr) und „Matrix Resurrections“ (17 Uhr).

Die Vorpremiere

Wie alles begann: Das Prequel „The King’s Man: The Beginning“ ist am Mittwoch, 5. Januar, als Vorpremiere in der Filmwelt zu sehen. Matthew Vaughn führt wie in den ersten beiden Teilen der Agentenreihe Regie, Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle (ab 16).

Die Filmreihen

Peter Ustinov ermittelt als Hercule Poirot in „Tod auf dem Nil“. Die Herner Filmwelt zeigt den Krimi-Klassiker in der Reihe „Best of Cinema“. Foto: Verleih

In der Reihe „Best of Cinema“ gibt es am Dienstag um 20.15 Uhr auf der großen Leinwand ein Wiedersehen mit Peter Ustinov als Meisterdetektiv Hercule Poirot in Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ aus dem Jahr 1978 (ab 12). Und die Reihe „Kirche & Kino“ begrüßt 2022 in der Filmwelt mit dem US-Abtreibungsdrama „Niemals Selten Manchmal Immer“ - am Sonntag um 17.45 Uhr und am Montag um 20.15 Uhr (ab 6; Eintritt: 4,50/5,50 Euro).

Die Top 3

Die besten Filme mit Sir Peter Ustinov: 1. „Quo Vadis“ (1951), 2. „Spartacus“ (1960) 3. „Das Böse unter der Sonne“ (1982).

Der Auswärtstipp

Hidetoshi Nishijima, Toko Miura und ein wunderschöner alter Saab 900 spielen in „Drive My Car“ die Hauptrollen. Foto: Verleih

Wie bei einer langen Autofahrt: Bei „Drive my car“ ist Sitzfleisch gefragt. Als Vorlage für das fast dreistündige japanische Roadmovie diente eine Kurzgeschichte (!) von Haruki Murakami. Die Feuilletons überschlugen sich vor Begeisterung. Zurecht? Nachzuprüfen unter anderem im Bochumer Capitol (Original mit Untertiteln) – und später vielleicht mal im Herner VHS Filmforum?

