Herner Feuerwehrleute unterstützen Kollegen in Unwetterzonen

Feuerwehrleute in Erftstadt: Rettungsschwimmer und Polizeitaucher stehen in einer überfluteten Straße. Die Herner Feuerwehr half dort mit zwölf Einsatzkräften aus.

Herne. Die Herner Feuerwehr hat nach dem Unwetter Fahrzeuge und Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt. Sie halfen in Leverkusen und Erftstadt.

Ein Mitarbeiter aus dem Führungsdienst der Herner Berufsfeuerwehr hat am Donnerstag die Einsatzleitung der Feuerwehr Leverkusen unterstützt. Er war am frühen Donnerstagmorgen über die Bezirksregierung Arnsberg angefordert worden. Aufgrund des Unwetters waren in Leverkusen umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen notwendig.

Einsatz im Rhein-Erft-Kreis

Gegen 12 Uhr desselben Tages forderte die Bezirksregierung Arnsberg dann noch in Herne einen so genannten Patiententransportzug an. Diese Einheit besteht aus einem Führungsfahrzeug, mehreren Rettungswagen, Krankentransportfahrzeugen und Notärzten. Die Fahrzeuge aus dieser Einheit wurden in den Rhein-Erft-Kreis geschickt, um dort die Einsatzkräfte zu unterstützen. Insgesamt waren in Erftstadt zwölf Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie der Johanniter Unfallhilfe im Einsatz. Das letzte Fahrzeug war erst am nächsten Tag gegen 8 Uhr zurück in Herne.

Die Herner Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung aus Erftstadt–Lechenich und Umgebung, die die Unterstützer mit Lebensmitteln, Getränken und Toilettenartikeln hervorragend versorgt habe. „Die Wertschätzung und Hilfsbereitschaft, die uns dort entgegengebracht wurde, hat bei allen Herner Einsatzkräften einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Unterstützung in Bochum

Noch während des Einsatzes im Rhein-Erft-Kreis wurden weitere fünf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herne nach Bochum entsandt, die in der dortigen Einsatzleitung unterstützten. Hier war der Einsatz nach etwa sechs Stunden beendet.

