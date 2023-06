Herner Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz

Brand auf einer Bahnstrecke in Unser Fritz: Das war am Samstag nur einer von mehreren Einsätzen der Feuerwehr Herne.

Herne. Feuer auf einer Bahnstrecke, brennendes Essen, Fehlalarm im Hotel: Feuerwehr und Rettungsdienst hatten in Herne viel zu tun. Die Einsätze.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz: Mehrere Klein- und Flächenbrände hielten die Einsatzkräfte am Samstag, 3. Juni, auf Trab.

Kurz vor 14 Uhr alarmierte die Deutsche Bahn die Leitstelle der Feuerwehr: Im Bereich einer Gleisanlage im Stadtteil Unser Fritz war es zu einem Brand gekommen, so die Meldung. Während der Löschmaßnahmen in dem schwer zugänglichen Areal musste der Streckenabschnitt an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen gesperrt werden.

Bewohner mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

In Herne-Mitte rief ein aufmerksamer Anrufer gegen 23.15 Uhr die Feuerwehr zur Jean-Vogel Straße in Herne-Süd: Ein Rauchmelder war zu hören, Brandgeruch deutlich wahrnehmbar. Ein Löschzug machte sich auf den Weg und konnte schnell die Ursache feststellen: Brennendes Essen auf einem Herd war zwar schon vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner gelöscht worden, aufgrund des Brandrauches musste der Mieter allerdings mit einer Rauchgasvergiftung in ein Herner Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr führte noch Lüftungsmaßnahmen durch. Nach Mitternacht stellte sich die ausgelöste Brandmeldeanlage eines Hotels in Herne-Süd als Fehlalarm dar.

Unterstützung erhielt die Berufsfeuerwehr 24 Stunden durch eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr. Der Rettungsdienst war bis die tief in die Nacht im Dauereinsatz. „Erst nach Mitternacht reduzierte sich die Schlagzahl für die Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge im Stadtgebiet“, so die Leitstelle.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Laut und klimaschädlich: Wieder privates Feuerwerk in Herne

Erste Jahresbilanz vorgelegt: Ein Minus von 623 Bäumen

Kurz vor dem Tod: So bekämpft ein junger Mann die Magersucht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel