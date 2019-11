Die U35-Endstelle Schloss Strünkede. Dort führen Feuerwehr, Bogestra und weitere Organisationen am Freitag, 29. November, eine gemeinsame Übung durch.

Herner Feuerwehr und Bogestra führen am späten Freitagabend in der U-Bahn-Station Schloss Strünkede eine Übung durch. Das müssen Herner wissen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner Feuerwehr und Bogestra führen gemeinsame Übung durch

Die Herner Feuerwehr und die Bogestra führen am späten Freitagabend, 29. November, in der U-Bahn-Station Schloss Strünkede eine große gemeinsame Übung durch. Unterstützt werden sie unter anderem von der Feuerwehr Bochum, der Grubenwehr, dem Technischen Hilfswerk und anderen Organisationen.

Beginn ist etwa um 23 Uhr. Der Beginn ist bewusst auf den späten Abend gelegt worden, um die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr und den Individualverkehr möglichst gering zu halten. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass an dem Abend zunächst bis 21 Uhr am Schloss das Strünkeder Adventsfest gefeiert wird.

Die Vorbereitungen für die Übung vor Ort beginnen gegen 22.30 Uhr. Im Umfeld des U-Bahnhofs werden dann ab zirka 23 Uhr zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit rund 100 Beteiligten im Übungseinsatz sein. Hinzu kommen Fachbeobachter und Organisatoren. Das hohe Blaulichtaufkommen ist für Anwohner und Passanten kein Grund zur Beunruhigung, sondern bildet einen wichtigen Teil des möglichst realitätsnahen Übungsszenarios. Auch Einsatzfahrzeuge, die in den Einmündungen von Forellstraße, Nordstraße, Jobststraße und Auguststraße in die Bahnhofstraße stehen werden, sind Teil der Übung, deren Ende gegen 1.30 Uhr zu erwarten ist.

Zuschauer werden gebeten, sich an die Absperrungen zu halten

Die Organisatoren bitten Zuschauer und Verkehrsteilnehmer, sich an die Absperrungen zu halten, um den Ablauf der Simulation nicht zu beeinträchtigen. Obwohl zahlreiche Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr an der Übung teilnehmen, bleibt die Einsatzfähigkeit für tatsächliche Alarmierungen im Stadtgebiet selbstverständlich aufrecht erhalten. Dafür sorgen nicht an der Übung beteiligte Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr.

Auswirkungen auf den Verkehr: Der SB 20 der Vestischen bedient die Haltestelle Schloss Strünkede während der Übung nicht. Die U35-Campus-Linie verkehrt ab Beginn der Übung nur ab bzw. bis zur Haltestelle Herne Bahnhof. Ab zirka 22.30 Uhr erfolgt die Sperrung der Einmündungen von Forellstraße, Nordstraße, Jobststraße, und Auguststraße in die Bahnhofstraße. Die Bahnhofstraße selbst wird dann nördlich der Leibnizstraße bis zur Einmündung in die Robert-Grabski-Straße gesperrt. Die Robert-Grabski-Straße kann weiter angefahren werden. Ortskundige bittet die Stadt Herne, den Bereich um den Schlosspark Strünkede während der Übung weiträumig zu umfahren.