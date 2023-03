Herner Feuerwehr rückt zu Brand in Senioreneinrichtung aus

Die Herner Berufsfeuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer Seniorenheim ausrücken.

Herne. Die Herner Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Wanne an der Heidstraße ausrücken.

Die Herner Berufsfeuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Wanne an der Heidstraße ausrücken.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Eine automatische Brandmeldeanlage hatte um 5.17 Uhr den Alarm ausgelöst. Umgehend wurden Kräfte beider Feuer- und Rettungswachen zur Einsatzstelle entsandt. Das Feuer war jedoch bereits vor dem Eintreffen der Kräfte durch das beherzte Eingreifen des Personals gelöscht worden und Personen in Sicherheit gebracht. Durch die entstandene Rauchentwicklung atmeten zwei Bewohner geringe Mengen an Rauchgasen ein. Sie wurden vorsorglich in ein nahes Krankenhaus transportiert.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Sinterwerke Herne sollen Ende 2024 geschlossen werden

Höhere Erschließungskosten? Herne prüft 39 Straßen

Innovativ gestaltet: Herne schafft neuen Ort der Begegnung

Am Einsatz waren 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel