Die Herner Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Brand an der Bahnhofstraße ausrücken.

Wohnungsbrand Herner Feuerwehr rückt zu Brand an der Bahnhofstraße aus

Herne. Die Herner Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand an der Bahnhofstraße ausrücken. Eine Matratze war in Brand geraten.

Die Herner Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand an der Bahnhofstraße in Herne ausrücken. Bei vier Personen gab es einen Verdacht auf Schock und Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz so: Um 18:51 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Matratze in einer Wohnung gemeldet. Die Rauchentwicklung nehme zu, und es seien noch Personen in der Wohnung. Deshalb löste die Leitstelle sofort die Stufe „Brand 3“ aus, und beide Löschzüge der Feuerwachen 1 und 2, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes fuhren zur Einsatzadresse.

Bewohner hatten Brand selbst gelöscht

Kurz nach Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass der Brand bereits von den Bewohnern gelöscht worden war und alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Nur eine leichte Verrauchung war noch festzustellen, die durch Querlüften der Wohnung beseitigt wurde. Vier Bewohner wurden teils mit Schocksymptomatik sowie Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung Notärztlich untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch bei keiner dieser Personen von Nöten.

Die Anwohner wurden aufgefordert, die angebrannte Matratze aus der Wohnung zu entfernen. Danach konnte die Wohnung wieder als bewohnbar übergeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel