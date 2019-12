Herne. Sonntagnacht ist die Feuerwehr in Herne-Sodingen nach mehreren Anrufen ausgerückt. Verkokelte Plätzen hatten den Rauch verursacht.

Herner Feuerwehr rückt wegen angebrannter Plätzchen aus

Mehrere Anrufer haben am Sonntagmorgen um kurz vor 3 Uhr der Herner Feuerwehr einen ausgelösten Rauchmelder in einem Wohnhaus auf der Straße In der Esche in Herne-Sodingen gemeldet. Wie die alarmierten Kräfte feststellten, hatten kokelnde Plätzchen im Backofen zu einer Rauchentwicklung geführt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Bewohnerin aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet und anschließend vom Notarzt versorgt. Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit war, konnte sie dahin zurückkehren.

Notruf vom Grenzweg in Herne-Mitte

Bereits um 1.25 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf vom Grenzweg in Herne-Mitte erreicht. Ein Anwohner meldete, Brandrauch und Feuerschein in einiger Entfernung aus seinem Fenster sehen zu können. Die alarmierten Einsatzkräfte machten sich kurz darauf selbst ein Bild von der Lage und konnten die Angaben bestätigen, das Feuer jedoch trotz umfangreicher Suche im Umkreis nicht lokalisieren.

Erst der Einsatz der Drehleiter schaffte Klarheit. Die Beleuchtung eines Industriegebäudes sorgte durch davor liegenden Rauch aus einem Schornstein und aufsteigenden Wasserdampf für eine täuschend echte Flammerscheinung, die nur aus dem Fenster des Meldenden zu sehen war.