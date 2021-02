Herner Feuerwehr pumpt drei Stunden lang Wasser aus Kellern

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr arbeiteten an der Paulstraße in Herne-Unser Fritz Hand in Hand (Symbolbild).

Herne. Weil in mehreren Kellern an der Paulstraße in Unser Fritz das Wasser stand, musste am Dienstagabend die Feuerwehr ausrücken.

Drei Stunden hat am Dienstagabend der Pumpeinsatz gedauert, zu dem die Feuerwehr nach Unser Fritz gerufen worden ist. Gegen 18.10 Uhr hatte ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle einen Wassereinbruch in seinem Keller an der Paulstraße gemeldet.

Wasser stand bis zu einem Meter hoch

Die Einsatzkräfte des alarmierten Löschfahrzeuges stellten fest, dass in dem Keller das Wasser schon einen Meter hoch stand und im Nachbargebäude 30 Zentimeter. Bei der erweiterten Erkundung wurden in zwei weiteren Gebäuden Wasserbrüche in Höhen bis zu 30 Zentimetern festgestellt, so dass umgehend weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge Röhlinghausen, Eickel und Bickern-Crange nachgefordert wurden.

Außerdem wurden die Emschergenossenschaft, die Stadtwerke Herne und Gelsenwasser benachrichtigt. Durch den Einsatz wurde der Busverkehr mehrere Stunden lang beeinträchtigt. 23 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren beteiligt.