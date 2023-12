Herner Feuerwehr muss zwei Kleinbrände zeitgleich löschen

Die Herner Feuerwehr musste am Samstagabend zu zwei zeitgleichen Bränden ausrücken.

Herne Die Herner Feuerwehr musste am Samstagabend zeitgleich zwei Brände in Baukau und Unser Fritz löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Herner Feuerwehr musste am Samstagabend zeitgleich zwei Brände in Baukau und Unser Fritz löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob Feuerwerkskörper Auslöser der Brände waren, ist unbekannt.

So schildert die Feuerwehr die Einsatzlage am Samstagabend: Gegen 20:45 Uhr wurden der Leitstelle kurz nacheinander zwei parallele Brandeinsätze gemeldet. Der erste Einsatz wurde im Bereich Forellstraße/Autobahn A43 gemeldet. Dort hatten Augenzeugen von einem größeren Feuerschein in Richtung eines Betriebsgeländes berichtet. Umgehend wurde der Löschzug der Wache 1 und ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Im Bereich neben der Autobahn wurde ein brennender Container entdeckt, der von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht wurde.

Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, wurde der Leitstelle ein Entstehungsbrand im Dachbereich eines Anbaus im Hinterhof an der Rökenstraße in Unser Fritz gemeldet. Umgehend wurden der Löschzug der Wache 2 und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die sich zufällig auf der Rückfahrt von einer Brandsicherheitswache befanden, dorthin entsandt. Vor Ort bestätigte sich auch diese Lage. Im Bereich des Holzdaches wurde ein Entstehungsbrand entdeckt, der von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht wurde.

Insgesamt waren an beiden Einsatzstellen 32 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

