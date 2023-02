Herner Feuerwehr muss zu Zimmerbrand in Wanne-Süd ausrücken

Die Herner Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand in Wanne-Süd ausrücken.

Die Herner Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Wanne-Süd ausrücken. Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt.

Kurz nach 22 Uhr wurde der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss der Straße Am Solbad gemeldet. Der Anrufer konnte jedoch nicht sagen, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden. Aufgrund der Meldung wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und ein Bereich der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Der ersteintreffende Löschzug bestätigte die Rauchentwicklung und das bereits durchgebrannte Fenster im 1. Obergeschoss. Einige Hausbewohner hatten sich bereits auf die Straße gerettet. Sofort gingen zwei Trupps mit Atemschutzgeräten und einem Strahlrohr zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Schnell war klar, dass sich keine Person in der Wohnung befanden. Der Zimmerbrand wurde mit dem Strahlrohr gelöscht und der verrauchte Bereich überdruckbelüftet. Während der Löschmaßnahmen konnten vier Personen in ihren Wohnungen im sicheren Bereich verbleiben.

Wohnung ist nach Löscharbeiten unbewohnbar

Die Wohnung im 1. Obergeschoss wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar war. Alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ca. 1. Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Am Einsatz waren 36 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie 6 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz.

