Herner Feuerwehr muss zu Brand in einer Tischlerei ausrücken

Herne. Die Herner Feuerwehr musste zu einem Brand an der Castroper Straße ausrücken. In einer Tischlerei brannte eine Maschine sowie das Spänedepot.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Herne wurde am frühen Abend zu einem Schwelbrand in eine Tischlerei alarmiert. Dort brannte es im Inneren einer holzverarbeitenden Maschine. Der Brandherd konnte erst nach sehr aufwendiger Suche lokalisiert und gelöscht werden.

In der Halle kam es nur zu einer minimalen Rauchentwicklung. Durch die Absauganlage gelangten Funken jedoch nach außen und entzündeten dort das Spänedepot. Auch dieser Brand konnte erst nach zeitaufwendigen Maßnahmen lokalisiert und gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden an der Maschine und am Spänedepot sowie an der Absauganlage.

Im dreistündigen Einsatz waren, neben der Polizei, 15 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Herne (inklusive Rettungsdienst).

