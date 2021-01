Herner Feuerwehr muss gleich zu zwei Bränden ausrücken

Die Herner Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen gleich zu zwei Bränden in Wanne ausrücken.

Herne. Die Herner Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden des Samstags gleich zu zwei Bränden ausrücken. Ein Auto und ein Discounter brannten.

Die Herner Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden des Samstags gleich zu zwei Bränden ausrücken. Die Einsätze schildert sie wie folgt:

Um 2.49 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf wegen eines Kellerbrandes in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Berliner Straße/Ecke Heidstraße ein. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu diesem Einsatz gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Tiefgarage des Hauses ein Fahrzeug brannte und neben der Tiefgarage das Treppenhaus verraucht war. Daher wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle entsandt. Die Feuerwehr evakuierte umgehend das Haus und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Keine Verletzten bei beiden Einsätzen

Rund 25 Bewohner wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einem Bus der HCR untergebracht und dort betreut. Verletzte gab es nicht. Dieser Einsatz dauerte bis kurz nach fünf Uhr am Morgen. Die Bewohner des Hauses konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dach des Supermarkts stürzt trotz massiver Löschmaßnahmen ein

Zehn Minuten nach der der ersten Alarmierung ging bei der Leitstelle ein Notruf wegen eines Brandes im Bereich der Anlieferung eines Supermarkts an der Berliner Straße ein. Diese Einsatzstelle lag in der Nähe des ersten Einsatzortes. Umgehend entsandte die Feuerwehr den zweiten Löschzug der Berufsfeuerwehr und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr dorthin. Bei deren Eintreffen zeigte sich, dass die Flammen bereits das Innere des Gebäudes erreicht hatten. Trotz massiver Löschmaßnahmen stürzte das Dach des Supermarktes ein. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und wurden mit schwerem Gerät des Technischen Hilfswerks.

Für die Löscharbeiten war vorübergehend auch zur Unterstützung eine Drehleiter der Feuerwehr Bochum im Einsatz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Nachlöscharbeiten sich noch weit bis in den Samstag erstrecken werden. Auch bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten. Während der Löscharbeiten am Supermarkt war wegen starken Funkenflugs zeitweise die Bahnstrecke, die unmittelbar hinter dem Supermarkt verläuft, gesperrt. Die Feuerwehr war an beiden Einsatzstellen mit insgesamt 80 Einsatzkräften im Einsatz.