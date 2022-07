Herner Feuerwehr muss einen weiteren Flächenbrand löschen

Die Herner Berufsfeuerwehr musste am Freitag erneut zu einem Flächenbrand in Eickel ausrücken.

Die Herner Feuerwehr musste am Freitag erneut zu einem Flächenbrand ausrücken. Bereits am Dienstag hatte sie brennende Grünflächen in Eickel in Eickel gelöscht.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Gegen 13.26 Uhr sei ein Flächenbrand im Königsgruber Park gemeldet worden. Die ersten eintreffenden Kräfte seien durch Passanten auf drei Brände im Park hingewiesen worden. Es seien umgehend Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet und weitere Kräfte nachgefordert worden.

Herner Feuerwehr appelliert: „Vorsicht mit möglichen Zündquellen“

Durch die zügige Brandbekämpfung der zweimal 200 Quadratmeter und 30 Quadratmeter großen Flächen sei eine weitere Brandausbreitung verhindert worden. Am etwa zweieinhalbstündigen Einsatz seien 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt gewesen.

Die Herner Feuerwehr appelliert: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Wochen bestehe eine deutlich erhöhte Gefahr von Vegetationsbränden. „Die Bevölkerung wird gebeten, äußerst vorsichtig mit möglichen Zündquellen umzugehen.“

