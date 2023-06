Zimmerbrand Herner Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Herne. Die Herner Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand in der Robert-Grabski-Straße ausrücken. So schildert sie den Einsatz.

Die Herner Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand in der Robert-Grabski-Straße in Baukau ausrücken.

Gegen 1.25 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss und konnten daraufhin das Gebäude selbstständig verlassen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Herne wurden umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzadresse alarmiert.

Bei deren Eintreffen schlugen bereits Flammen aus einem Fenster und drohten auf den Dachstuhl überzugreifen. Durch den Einsatzleiter wurde ein kombinierter Innen- und Außenangriff eingeleitet. Dabei wurde, mittels einer kurzen gezielte Wasserabgabe von außen, die Brandintensität schnell gemindert und eine Ausbreitung in den Dachstuhl verhindert. Anschließend wurden letzte Glutnester im Brandraum von einem Trupp unter Atemschutz gezielt abgelöscht. Parallel wurde der Dachstuhl von einer Drehleiter aus mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Abschließend wurde das Haus belüftet und durch die Stadtwerke von der Energieversorgung getrennt.

Die beiden Hausbewohner wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert. Es befanden sich etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne für 90 Minuten im Einsatz.

