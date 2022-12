Völlig verraucht waren die Wohnung und das Treppenhaus des Hauses in Herne-Börnig.

Wohnungsbrand Feuer: Herner Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Börnig

Herne. Die Herner Feuerwehr musste zu einem Brand an der Ringstraße in Börnig ausrücken. Verletzt wurde bei dem Feuer zum Glück niemand.

Die Herner Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Brand an der Ringstraße in Herne-Börnig ausrücken. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Gegen 10 Uhr wurde die Leitstelle über eine Rauchentwicklung in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus informiert. Umgehend wurde der Löschzug 1 und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 2 zur Einsatzstelle an der Ringstraße entsandt.

Wohnung ist nicht mehr bewohnbar

Vor Ort bestätigte sich die Lage. In der Küche war es zu einem Brand gekommen. Es brannten mehrere Elektrogeräte und Küchenmöbel, die Flammen drohten auf die ganze Küche und die anderen Zimmer überzugreifen. Durch die starke Rauchentwicklung war das Treppenhaus vollständig verraucht. Aufgrund der Lage wurde die Alarmstufe erhöht, und weitere Kräfte der beiden Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr Herne und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Recklinghausen wurden zur Einsatzstelle entsandt. Umgehend wurden zwei Angriffstrupps parallel eingesetzt, um das Treppenhaus und die Wohnung nach vermissten Personen abzusuchen und in der Brandwohnung die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr einzuleiten.

Alle Bewohner des Hauses hatten sich aber vor Eintreffen rechtzeitig ins Freie retten können und wurden durch den Rettungsdienst betreut und untersucht. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar und wurde durch die Stadtwerke Herne von der Stromversorgung getrennt. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel