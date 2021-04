Herner Feuerwehr löscht Lkw-Brand auf der Autobahn A 42

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen LKW-Brand auf der Autobahn in Herne gelöscht (Symbolbild).

Herne. Gegen 7 Uhr gingen am Mittwoch mehrere Meldungen bei der Herner Feuerwehr-Leitstelle ein: Auf der A 42 zwischen Wanne und Crange brannte ein Lkw.

Zu einem Lkw-Brand auf der Autobahn A 42 in Herne-Wanne ist am Mittwochmorgen die Herner Feuerwehr ausgerückt. Mehrere Autofahrer hatten gegen 7 Uhr den Brand auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund gemeldet.

Plane hatte Feuer gefangen

Nachdem zunächst zwei Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle zwischen den Ausfahrten Wanne und Crange entsandt worden waren, wurden später weitere Einheiten mobilisiert. Wie sich herausstellte, brannte es im Bereich der Hinterachse des Lkw. Das Feuer hatte sich bereits auf die Plane des Aufliegers ausgebreitet. Es wurde ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Lkw-Fahrer, der selber Löschversuche unternommen hatte, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war für die Zeit des Einsatzes nur einspurig befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen für die gesamte Zeit des Einsatzes.