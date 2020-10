Herner Feuerwehr löscht Küchenbrand im Dachgeschoss

Die Feuerwehr hat in Herne einen Küchenbrand gelöscht. (Symbolbild)

Herne. Die Herner Feuerwehr hat einen Küchenbrand in der Emscherstraße gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Berufsfeuerwehr Herne ist am Donnerstag, 15 Oktober, zu einem Feuer in der Emscherstraße gerufen worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte gegen 13 Uhr hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Laut Feuerwehr brannte es in der Küche im Dachgeschoss.

Durch die Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Hierdurch konnte eine Ausdehnung des Brandes auf die Wohnung verhindert werden, teilt die Feuerwehr mit.

20 Einsatzkräfte waren vor Ort

Durch die starke Verrußung sind die Zimmer allerdings nicht mehr bewohnbar. Das Gebäude wurde abschließend mit einem Überdrucklüfter entraucht. Durch die geringe Menge an Löschwasser können die Wohnungen in den Untergeschossen weiterhingenutzt werden.

Die Bewohner wurden laut Feuerwehr durch den Notarzt untersucht, mussten aber nicht mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort.

