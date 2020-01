Herner Feuerwehrleute beim Einsatz am Scharpwinkelring. Dort brannte ein Keller in einem Hochhaus.

Herne. Zu einem Brand im Keller eines Hochhauses ist am Mittwochnachmittag die Herner Feuerwehr ausgerückt. 49 Bewohner verließen ihre Wohnungen.

Herne: Mieter nach Feuer im Hochhaus aus Wohnungen evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehr am Scharpwinkelring in Crange: Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr haben, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr, am Mittwochnachmittag einen Kellerbrand in einem Hochhaus bekämpft. Die Bewohner mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen.

Um kurz nach 14 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage des Hochhauses die Feuerwehr, gleichzeitig gingen mehrere Anrufe ein. Als die Feuerwehrleute kurz darauf eintrafen, sei eine starke Rauchentwicklung im Keller und Hausflur festzustellen gewesen, berichtet Einsatzleiter Andreas Wolter. Einige Bewohner hätten zu diesem Zeitpunkt schon draußen gestanden, andere auf ihren Balkonen.

Starker Rauch erschwert die Sicht

Der starke Rauch im Kellerbereich habe die Arbeit erschwert, so Wolter weiter. „Wir haben den Brandherd lange nicht lokalisiert.“ Schließlich habe man aber doch ein offenes Feuer in den Kellerräumen entdeckt.

Während des Einsatzes seien die Bewohner zunächst in ihren Wohnungen betreut worden. Als einige über Kopfschmerzen geklagt hätten, habe man sich entschieden, das Gebäude zu räumen. Von 49 Bewohnern hätten sechs Symptome gezeigt. Die Bewohner seien dann von Notärzten in der angrenzenden Tiefgarage untersucht worden. Ins Krankenhaus musste niemand eingeliefert werden.

Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet, die 52 beteiligten Kräfte konnten abrücken. Der Keller wurde von den Stadtwerken stromlos geschaltet. Jetzt ermittelt die Kripo, was zu dem Brand geführt hat.