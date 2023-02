Herner Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen in Herne-Mitte

Herne. Die Herner Berufsfeuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Mülltonnenbrand in Herne-Mitte ausrücken. Massive Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr schilderte den Einsatz wie folgt: Gegen 0.50 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle der einen Mülltonnenbrand an der Düngelstraße. Umgehend wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 zur Einsatzstelle entsandt.

Bei Eintreffen der Kräfte brannten mehrere Mülltonnen in einer Hausdurchfahrt in voller Ausdehnung mit einer massiven Rauchentwicklung, das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Während der Brandbekämpfungsmaßnahmen mussten aufgrund der Rauchentwicklung mehrere Wohnungen und Häuser auf Raucheintritt kontrolliert werden. Ein Übergreifen auf das Gebäude, sowie ein Raucheintritt in die Gebäude konnte verhindert werden. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Insgesamt waren 19 Kräfte der Berufsfeuerwehr für etwa eineinhalb Stunden im Einsatz gebunden.

