Herner Feuerwehr befreit Entenküken aus misslicher Lage

Herne. Die Herner Feuerwehr musste am Freitagnachmittag einen tierischen Einsatz bewältigen. Die Kräfte befreiten Entenküken aus einer misslichen Lage.

Die Herner Feuerwehr hatte am Freitagnachmittag einen tierischen Einsatz zu bewältigen. Die Kräfte befreiten Entenküken aus einer misslichen Lage.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Gegen 14.20 Uhr wurde die Leitstelle über in Not geratene Entenküken in einem Wasserlauf informiert. Ein Löschfahrzeug rückte daraufhin zur gemeldeten Adresse an der Holsterhauser Straße 200 aus.

Ein Feuerwehrmann stieg extra in den Schacht, um die Küken zu einzufangen. Foto: Feuerwehr Herne

Mitarbeiter eines dortigen Sportgeschäftes Decathlon standen vorsorglich mit einem Kescher bereit, um die Einsatzkräfte zu unterstützen. Zur Rettung der Entenküken stieg ein Feuerwehrmann in den dortigen Abwasserschacht ein und fing die Entenküken mit dem Kescher ein. Nach der aufwendigen Rettung konnten die Entenküken an die wartenden Enteneltern in einem Seitenarm des Wasserlaufes übergeben werden. Die glückliche Entenfamilie zog davon und die Feuerwehr rückte wieder ein.

Die Feuerwehr dankt den zahlreichen Helfern des Sportgeschäftes, die die Feuerwehr tatkräftig unterstützten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel