Herne. Tücken des Weihnachtsfests: Ein Adventskranz hat in einer Wohnung in Herne-Süd einen Brand ausgelöst. Der Schaden ist immens.

Herner Feuerwehr: Adventskranz löst Wohnungsbrand aus

Am Zweiten Weihnachtstag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Hiberniastraße in Herne-Süd ein Brand ausgebrochen. Ursache: ein Adventskranz.

Gegen 13.35 Uhr seien sie am Donnerstag alarmiert worden, berichtet die Feuerwehr. „Vermutlich durch nicht beaufsichtigte Kerzen eines Adventskranzes“ hätten Möbel im Wohnzimmer Feuer gefangen. Die Wohnungsinhaberin habe das Feuer nicht mehr alleine löschen können, heißt es.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und bekam den Brand schon nach kurzer Zeit in den Griff. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt; Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.