Herner Ferienprogramm: Darts, Osterrallye, Graffiti und mehr

Auch am klassischen Eier färben kommen städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen in Herne in den Ferien nicht vorbei. Auf dem Programm stehen aber auch Graffiti-Touren, Darts-Turniere, Backen und Kochen, Ausflüge in den Zoo und vieles mehr.

Die Osterferien rücken näher. In beiden Ferienwochen (Montag, 3. April, bis Freitag, 14. April) finden in städtischen Einrichtungen vielfältige Aktionen, Ausflüge und Veranstaltungen statt. Der komplette Überblick.

Kinder- und Jugendzentrum Die Wache

Die Sodinger Wache führt in beiden Wochen (3. bis 6. April sowie 11. bis 14. April) für Jugendliche ab zehn Jahren einen Graffiti-Workshop mit Sprayaktionen durch (jeweils 16 bis 19 Uhr). Traditioneller geht es vom 3. bis 6. April beim Osterferienprogramm für sechs- bis zehnjährige Kinder zu - mit Kreativangeboten wie Ostertüte basteln oder Kochen (jeweils 12 bis 15 Uhr). In der zweiten Ferienwoche steht für die Sechs- bis Zehnjährigen unter anderem ein Ausflug nach Schloss Beck an (13. April). Zum Abschluss feiern Kinder und Jugendliche am Freitag, 14. April, ein „Richtfest für die neue Fassade“.

Weitere Infos und Anmeldungen: Die Wache, Mont-Cenis-Straße 292, 02323 61428; herne.de/diewache.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp

Eier bemalen, Oster-Olympiade sowie Beete gestalten und bepflanzen - das können Kinder von sechs bis zwölf Jahren in der ersten Ferienwoche vom 3. bis 6. April beim Abenteuerspielplatz Hasenkamp in Holsterhausen. Ebenfalls vom 3. bis 6. April steigt der „Kulturrucksack-Workshop“ für Zehn- bis Vierzehnjährige: Bei der Erkundung von riesigen Graffitiwänden geht es mit einem kleinen Bus kreuz und quer durch Hernes Nachbarstädte. Die vor Ort digital und analog geschossenen Fotos werden ausgestellt. Am Ostermontag findet auf dem Gelände am Hasenkamp eine Ostereiersuche statt; in der zweiten Woche gibt es dann ab 11. April u.a. Ausflüge und Kreativangebote.

Weitere Infos und Anmeldungen: Abenteuerspielplatz, Im Hasenkamp 24, 02325 44082; herne.de/asp-hasenkamp.

Stadtteilzentrum H2Ö

In der ersten Ferienwoche bietet das H2Ö in Herne-Süd für Kinder von sechs bis zwölf Jahren (14 bis 17 Uhr) und Jugendliche ab zwölf (18 bis 21 Uhr) neben den üblichen Spielmöglichkeiten wie u.a. Air-Hockey, Kicker oder Nintendo Switch diverse Kreativangebote, zum Beispiel die Herstellung von Schallplattenschalen. Außerdem stehen zwei Ausflüge (6. und 11. April) an. Beim „Kulturrucksack-Workshop“ für Zwölf- bis Vierzehnjährige wird vom 11. bis 13. April die Technik der Schablonen erforscht (jeweils 11 bis 15.30 Uhr; Anmeldung an h2oe@herne.de).

Weitere Infos und Anmeldungen: H2Ö, Hölkeskampring 2, 02323 164455; herne.de/h2oe/.

In das Geheimnis der Herstellung von Schallplattenschalen weiht das H2Ö am Hölkeskamp Kinder und Jugendliche ein. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Jugendtreff Am Freibad

Im Wanner Jugendtreff am Freibad kommen in der ersten Ferienwoche Kinder ab sechs Jahren bei Angeboten wie Glitzertattoos (3. April), Eier färben/Eierlauf (4. April), Eier suchen/Dreibeinlauf (5. April) und Feuer/Stockbrot/Bogen (6. April) auf ihre Kosten (jeweils 14.30 bis 18 Uhr). Für die Zehn- bis Vierzehnjährigen heißt es in der zweiten Ferienwoche (11. bis 14. April, jeweils von 11 bis 15.30 Uhr) „Kamera läuft – uuund Action! Wir drehen einen Stummfilm“; für diese „Kulturrucksack“-Aktion ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos und Anmeldungen: Jugendtreff, Am Freibad 30, 02325 50621; www.jugendtreff-am-freibade.de.

Stadtteilzentrum Pluto

Der Klassiker: Im Stadtteilzentrum Pluto in Bickern kann am Lagerfeuer Stockbrot geröstet werden. Foto: WSR

In beiden Wochen gibt es in Bickern Angebote für die jüngeren (jeweils 14.30 bis 17.30 Uhr) sowie für die älteren Besucherinnen und Besucher (18 bis 21 Uhr). Für die Sechs- bis Dreizehnjährigen reicht die Bandbreite von der Osterwerkstatt und Lagerfeuer mit Stockbrot bis hin zu Klangspielen und Aktionen mit Bausteinen. Außerdem ist der Verkehrsparcours in den kompletten Ferien nutzbar. Für die Altersgruppe 14+ dreht sich (fast) alles um Billard. Für das Billardturnier am 6. und 11. April ist eine Anmeldung vor Ort erforderlich.

Weitere Infos: Stadtteilzentrum Pluto, Wilhelmstraße 89a, 02323 163964; pluto.herne.de.

Der Heisterkamp

Das Eickeler Kulturzentrum Heisterkamp stellt in beiden Wochen ein umfangreiches Programm für sechs- bis zwölfjährige Kinder auf die Beine (jeweils 14.30 bis 17.30 Uhr) - zum Beispiel mit einem gemeinsamen Backen, der Frühlingsholzwerkstatt, einer Osterrallye sowie einer Spielaktion am 3. April auf dem neuen Fußballfeld im Sportpark (16 bis 17.30 Uhr). In der zweiten Woche geht es weiter unter anderem mit einem Ausflug zum Zoo (Anmeldung erforderlich), einer Kistenkletteraktion und einem frühlingshaften Upcycling. Auch die Zwölf- bis Vierzehnjährigen sowie die älteren Jugendlichen können sich die Zeit in beiden Ferienwochen im Heisterkampf vertreiben, zum Beispiel bei einem Darts-Turnier und einem Kinobesuch (jeweils Anmeldung erforderlich: derheisterkamp@herne.de).

Weitere Infos, Öffnungszeiten und Anmeldungen: Der Heisterkamp, Heisterkamp 62, 02325 375591; Facebook: Der Heisterkamp Eickel.

