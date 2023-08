Herner FDP sieht Seilbahn als möglichen Investitions-Booster

Herne. Eine Seilbahn, die eine Technologiewelt, die entstehen soll, mit der Wanner Innenstadt verbindet? Für die Herner FDP eine reizvolle Idee.

Auf der Zeche General Blumenthal soll in einigen Jahren die Technologiewelt „Techno Ruhr International“ entstehen. Ein zentrales Element soll eine Seilbahn sein, die die Technologiewelt mit der Wanner Innenstadt verbindet. Bei der Herner FDP kommt dieses Konzept an.

„Die Idee, die Technologiewelt mit einer Seilbahn anzubinden ist schon spannend. Wenn es finanzierbar ist und funktioniert: warum dann nicht“, teilt Thomas Bloch von der FDP-Ratsfraktion mit. Wichtig aus Sicht der Freien Demokraten sei neben der Finanzierbarkeit, dass die Seilbahn in den ÖPNV eingebunden werden müsse und mit dem ganz normalen ÖPNV-Tarif genutzt werden könne.

Bundesverkehrsminister sieht Seilbahnen als Verkehrsmittel der Zukunft

Bloch weist weiter darauf hin, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekundet habe, dass er ein neues Nahverkehrs-Konzept in deutschen Städten und Metropolen voranbringen möchte. Seilbahnen sollen in Ballungsräumen zum Verkehrsmittel der Zukunft werden. „Beispiele in dicht besiedelten Regionen der Welt zeigen, dass Seilbahnen ein zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes Transportmittel sind“, so Wissing in einer Mitteilung.

Diese erste Visualisierung einer Techno Ruhr International wurde vor mehr als drei Jahren präsentiert. Foto: ARCHWERK Generalplaner KG, Bochum

„Dieses ist erst einmal ein gutes Signal und Rückenwind für eine Seilbahn in Wanne-Eickel, wir sind gespannt auf die Gutachten, die uns demnächst in den bürgerschaftlichen Gremien zur Beratung vorgelegt werden. Wir werden diese ergebnisoffen prüfen und diskutieren und dann auch den Bundesverkehrsminister in die Pflicht nehmen“ so Thomas Bloch. Eine Seilbahn in Wanne-Eickel hätte nach Auffassung der FDP auch Symbolwirkung: ein Alleinstellungsmerkmal in einer deutschen Innenstadt, was Aufmerksamkeit von Investoren nach sich ziehen könnte. Möglicherweise ein Investitions-Booster für Unternehmen, die bislang noch nicht wussten, wo Wanne-Eickel bzw. Herne überhaupt liege oder dieses für Investitionen in Erwägung gezogen hätten.

