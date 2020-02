Herne. Die Herner FDP kritisiert die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen. Thomas Bloch (FDP) spricht von einer Falle der AfD.

Die Herner FDP distanziert sich von der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. „Thomas Kemmerich ist in eine Falle der AfD gelaufen“, sagt Thomas Bloch, Kreisvorsitzender der FDP in Herne. Für ihn sei das Vorgehen ein abgekartetes Manöver der AfD. Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, betont Bloch.

Er spricht von einem politischen Fehler, der nur mit Neuwahlen wieder gerettet werden könne. „Es wird unter diesen Umständen keine stabile Regierung geben können“, sagt Bloch. Der Herner Politiker betont, dass es nicht zu einer Koalition mit der AfD kommen dürfe.

„Das war gestern ein historischer Tag – aber leider nicht im positiven Sinne“

Und auch wenn Thomas Kemmerich sich direkt nach der Wahl von der AfD distanzierte und beteuerte, er wolle ein Regierung der Mitte bilden, kommen diese Aussagen für Bloch zu spät. „Er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen – da gibt es keine Alternative“, sagt Bloch. „Das war gestern ein historischer Tag – aber leider nicht im positiven Sinne.

