Herner fackelt nachts Couch ab - Nun stand er vor Gericht

Ort der Verhandlung: das Justizzentrum in Bochum.

Herne/Bochum Ein Drogenkranker (36) aus Herne hat nachts seine Couch abgefackelt. Vor Gericht sprachen die Richter von einer „Verzweiflungstat“.

Acht Monate nach einem Wohnungsbrand in Wanne-Eickel ist ein ehemaliger Wohnungsmieter (36) am Dienstag am Bochumer Landgericht wegen schwerer Brandstiftung zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die 4. Strafkammer wertete die Tat abweichend von der Anklage nicht als wütenden Racheakt – sondern als blanke „Verzweiflungstat“.

Der Angeklagte hatte im Prozess eingeräumt, am 25. April gegen 4.30 Uhr aufgekratzt nach einem heftigen Streit mit seiner Partnerin im Wohnzimmer der Wohnung an der Harkortstraße plötzlich mit Räucherstäbchen hantiert zu haben. Mit der Folge, dass kurz danach seine Couch in Flammen stand. Dabei war der 36-Jährige laut Urteil vollgepumpt mit Amphetaminen.

Unterbringung in einer geschlossen Entziehungsanstalt angeordnet

Dass er das Feuer, wie ursprünglich angeklagt, aus Wut über seine vorher erhaltene Wohnungskündigung gelegt habe, konnten die Bochumer nicht feststellen. Dagegen habe nicht zuletzt auch sein geradezu aufopferungsvolles Bemühen in der Brandnacht gesprochen, alle Hausnachbarn schnellstmöglich zu warnen und in Sicherheit zu bringen.

Dennoch bewertete das Gericht die Brandlegung unterm Strich als vorsätzlich – wenn auch als „vorsätzlich am untersten Rand“. Weil die Richter als „Wurzel alles Übels“ - so Richterin Frauke Seyda - die Drogensucht des Wanne-Eickelers sah, wurde neben der Haftstrafe die Unterbringung in einer geschlossen Entziehungsanstalt angeordnet. Die für zwei Jahre veranschlagte Therapie kann der 36-Jährige schon bald antreten und nach erfolgreicher Absolvierung dann auf eine Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung bauen.

