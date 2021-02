Herner Experten geben Tipps zum Heizen und Lüften bei Frost

Herne. Temperaturen bis zu minus 20 Grad: Das gibt es in Herne selten. Experten des Herner Architekturbüros Agis geben Tipps zum Lüften und Heizen.

Die Kältewelle verabschiedet sich, doch wer weiß, ob in den nächsten Tagen und Wochen noch eine im Anmarsch ist. Außerdem: Der nächste – frostkalte – Winter kommt bestimmt. Das Herner Architekturbüro „Agis - Planen Beraten“ hat einen Leitfaden zusammengestellt, wie man bei tiefen Temperaturen richtig heizt und lüftet.

Heizungen seien diesen tiefen Temperaturen gewachsen. Die Auslegungstemperatur liege bei -12 bis -16 Grad. Das bedeute, dass Heizungen auch bei weit unter 0 Grad funktionieren. Aber bei maximal -16 Grad sei eine Grenze erreicht. Ab dann könne es in der Wohnung auch etwas kälter werden.

Wichtig sei: Alle Heizkörper aufdrehen! Auch im Flur, Treppenhaus und im Schlafzimmer. Sie sollten auf mindestens 3, oder noch besser mit dem Regler auf den kleinen roten Punkt dahinter (hier zwischen 3 und 4) gestellt werden. Das System funktioniere am besten, wenn alle Heizkörper „mithelfen“ und die Wohnung niemals auskühlt. Die widerspreche nicht dem Ziel Energie zu sparen. Energiesparen durch „Nicht-Heizen“ sei nicht möglich. Der Grund: Es sei aufwändiger eine kalte Wohnung aufzuheizen, als die Wärme zu halten. Also: durchheizen Tag und Nacht.

Stoßlüften statt Dauerlüften mit Fenster auf Kipp

Wichtig sei es, auch im Winter regelmäßig zu lüften. Lüften mit Fenster auf Kipp sei die falsche Methode. „Stoßlüften“, also kurz alle Fenster öffnen, sei richtig. Mehrmals ein- bis dreimal, ein oder mehrere Fenster einige Minuten lang weit öffnen und für Durchzug sorgen. Achtung: Fenster und Türen könnten beim falschen Lüften zufrieren. Sie ließen sich dann weder öffnen, noch schließen. Ab -10 Grad sollte auf keinen Fall direkt in Bad und Küche gelüftet werden. Feuchtwarme Luft kann draußen zu Vereisungen führen. Alle Dachfenster und Kellerfenster seien geschlossen zu halten.

Rollläden mit Vorsicht bewegen

Rollläden sollten im Winter mit besonderer Vorsicht bewegt werden. So sollte verhindert werden, dass sie auf der Fensterbank aufliegen. Dort könnten sie festfrieren. Ein Gummipuffer oder ein Korken könne helfen. Niemals sollte man im Bad und in der Küche lüften, wenn die Rollladen benutzt werden sollen. Die feuchte Luft steige in den Rollladenkasten und führe zu Vereisungen und Festfrieren.

Fallen die Temperaturen auf bis zu - 20 Grad (was in den vergangenen Tagen ja vorgekommen ist), sollte nicht bei offenem Fenster geschlafen werden, da die Räume nicht auskühlen dürfen. Heizungen, auch Fußbodenheizungen, und Leitungen an Außenwänden könnten einfrieren, besonders bei geöffnetem Fenster. Die Wasseruhr im Keller sollte geprüft und wenn nötig eingepackt oder gedämmt werden. Alle Kellerfenster seien zu schließen. Die Temperatur im Hausanschlussraum, Waschküchen und Kellern mit Wasser- und Heizleitungen sollten geprüft werden, sie dürfe nie kälter als +12,6 Grad sein.

>> HIER GIBT ES HILFE BEI SCHÄDEN

■ Ist ein Schaden eingetreten, sollte man einen Handwerksbetrieb aus Herne beauftragen. Kontakte könne die Kreishandwerkerschaft liefern. Vorsicht bei Notdiensten, die im Internet werben.

■ Beim Schaden an der Wasseruhr: Sofort Stadtwerke anrufen (Kundenservice, 02323/592 – 555 oder Gelsenwasser 0209 - 7080).

■ Die Tipps gibt es auch in türkischer Sprache.