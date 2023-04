Herner Experte: Rosen sind nicht mehr so gefragt wie früher

Dennis Wessels von der Gärtnerei der Wewole Werke in Herne: „Rosen sind nicht mehr so gefragt wie früher.“

Herne. Mit den steigenden Temperaturen beginnt auch für die Hobbygärtner wieder die Arbeit. Doch ein Klassiker scheint nicht mehr so gefragt zu sein.

Der Frühling gewinnt langsam an Wärme, in der kommenden Woche sollen die Temperaturen merklich steigen – und die ersten Frühblüher bringen Farbe ins Grau. Zahlreiche Menschen nutzen die ersten warmen Tage dazu, Balkon oder Garten mit neuen Pflanzen zu bestücken. Rosen gelten als Klassiker. Doch die hübschen Pflanzen sind nicht mehr so gefragt wie früher.

Rote Rosen bleiben der Klassiker

„Wir haben einige Rosen, aber nichts Außergewöhnliches“, erklärt Dennis Wessels, Gruppenleiter der Wewole-Gärtnerei. Im Verkauf gebe es unter anderem Schnittrosen in allen beliebten Farben. „Rot ist natürlich der Klassiker, weiß wird gerne für Beerdigungen genommen.“ Insgesamt sei es so, dass nicht mehr so viele verschiedene Rosenarten wie früher angeboten werden. Dies sei ein allgemeiner Trend, der sich in vielen Gärtnereien zeige.

„In Recklinghausen gab es lange Zeit einen großen regionalen Anbieter für Rosen, aber den gibt es nicht mehr“, erklärt Dennis Wessels. Allgemein würden Rosen in Deutschland kaum noch angebaut. Heimische Gärtner produzierten vorwiegend Pflanzen, die schnell wachsen. „Unsere Rosen beziehen wir vor allem aus Holland.“

Im Gegensatz zu einigen Gärtnereien, die nur noch Zierpflanzen verkaufen, gibt es in der Wewole-Gärtnerei auch noch Gehölze, unter die auch die Rose fällt. „Wir haben eigentlich ein recht breites Sortiment“, sagt Wessels. An Rosen gebe es unter anderem Bodendecker oder Kletterrosen als Hochstamm. „Nach wie vor sehr beliebt ist die Sylter Rose“, sagt Wessels. Diese Sorte wachse auf Sylt in zahlreichen Vorgärten.

„Pflanz in den Mai“ am 1. Mai

Ein möglicher Grund, warum die Rose nicht mehr so gefragt ist, könnte in ihren Eigenschaften begründet liegen. „Rosen sind anfällig und pflegeintensiv. Sie bekommen mal einen Mehltau oder Rosenrost“, weiß Dennis Wessels. Viele Menschen scheuten es heutzutage Spritzmittel einzusetzen. „Deshalb entscheiden sich die meisten für Pflanzen, die pflegeleicht sind und einfach wachsen.“ Am 1. Mai bietet die Wewole-Gärtnerei übrigens unter dem Motto „Pflanz in den Mai“ einen verkaufsoffenen Sonntag.

