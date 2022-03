Herner Ensample startet Tanzprojekt für Groß und Klein

Herne. Mit dem Tanzprojekt „Vielleicht“ will die Herner Tanzcompagnie Ensample Jung und Alt zusammenbringen. Getanzt wird im Circus Schnick-Schnack.

„Vielleicht“ - so heißt ein neues Tanzprojekt der Herner Tanzcompagnie Ensample in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Tanz NRW. Das Projekt solle Menschen aller Generationen zusammenbringen und ihnen helfen, voneinander zu lernen, erklärt die Organisatorin und Tanzpädagogin Rahel Steffen. Egal ob Großeltern mit ihren Enkeln oder Kinder mit ihren Eltern - von 8 bis 80 Jahre sind alle herzlich eingeladen, das Tanzbein zu schwingen. Geprobt wird im Herner Circus Schick-Schnack an der Eschstraße 75.

Lesen Sie auch:20 Angebote: Herner Kulturrucksack wird zehn Jahre alt

Inspiriert ist das Projekt „Vielleicht“ von einem gleichnamigen Kinderbuch des Autors Kobi Yamada. Man wolle nach den individuellen und kollektiven Hoffnungen und Wünschen verschiedener Generationen fragen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. „Wer sind wir und was machen wir mit dem, was wir sind? Wie gestalten wir Gesellschaft mit?“, nennt Rahel Steffen die Fragen, mit denen sich die großen und kleinen Teilnehmer im Projekt auseinandersetzen werden. Tänzerisch und bewegungsreich wolle man sich gemeinsam der Beantwortung dieser Fragen widmen. Zum Abschluss soll es eine kleine Aufführung für Freunde und Familie geben.

Ein erstes Kennenlerntreffen findet am Samstag, 12. März, von 10 bis 14 Uhr statt. Geprobt wird jeweils mittwochs von 16. März bis 4. Mai 2022 von 16.30 bis 18 Uhr und an zwei Wochenendterminen. Die Abschlussveranstaltung ist für Freitag, 6. Mai, geplant. Bei allen Treffen gilt 2G+. Anmeldungen (bitte paarweise!) sind noch bis Samstag, 5. März, möglich und gehen per E-Mail an r.steffen@Ensample.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person, eine Ermäßigung ist möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel