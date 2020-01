Herne. Dieter Sebastian hat in der Vorweihnachtszeit wieder auf dem Herner Weihnachtsmarkt seine Drehorgel gespielt. „Herne hilft“ darf sich freuen.

Herner Drehorgelmann erspielt 2300 Euro für „Herne hilft“

Hernes bekanntester Drehorgelspieler hat auch 2019 wieder für einen guten Zweck Musik gemacht. Dieter Sebastian, inzwischen 80 Jahre alt, freut sich, dem Aktionsbündnis „Herne hilft“ e.V. dieses Mal rund 2330 Euro übergeben zu können.

Seit 2011 hat sich damit die Gesamtspende an den Verein auf etwa 24.000 Euro erhöht, teilt der ehemalige Hauptschulrektor mit. „Dadurch wird es auch in diesem Jahr möglich sein, den in Not geratenen Familien und vornehmlich deren Kindern in Form von sachlichen Zuwendungen zu helfen“, erklärt Dieter Sebastian, der sich auf diesem Wege auch bei den Hernerinnen und Hernern bedankt, die die Drehorgel-Aktion wohlwollend unterstützen. Es war die 21. Aktion.

Der größte Teil kam in der Adventszeit zusammen

Ein Großteil der Summe kam in der Adventszeit zusammen, in der Dieter Sebastian wieder bei Wind und Wetter unterwegs war, um mit seiner mechanischen Original-Raffin Drehorgel die Besucherinnen und Besucher des Herner Weihnachtsmarktes mit seinen nostalgischen Melodien zu erfreuen. Was Sebastian noch wichtig ist: „Es sind nicht wenige Kinder, die mit ihrer kleinen Spende ebenfalls dazu beigetragen haben, dass auch das vergangene Jahr 2019 ein erfolgreiches Spendenjahr werden konnte.“

Sebastian hat ab 1999 zunächst zwölf Jahre lang für die „Belgorodhilfe“ gespielt und dabei insgesamt fast 30.000 Euro spenden können. Das Geld kam an Blutkrebs erkrankten Kindern in Hernes russischer Partnerstadt Belgorod zugute. Dieter Sebastian hat zeitweise die Sektion Belgorod im Herner Partnerschaftsverein geleitet.