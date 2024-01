Herner DJ veröffentlicht neue Single „Bubbly“

Herne Der Herner DJ Steel veröffentlicht eine neue Single. Der Song „Bubbly“ ist das Cover eines Liedes einer bekannten Sängerin. Wo er erhältlich ist.

Am 12. Januar bringt der Herner DJ und Musikproduzent Alexander Stahl unter seinem Künstlernamen Steel eine neue Single bei der deutschen Plattenfirma Kontor Records heraus. „Bubbly“ sei ein Cover des gleichnamigen Songs von Colbie Caillat aus dem Jahr 2007. Während das Original als romantische Ballade zu überzeugen weiß, sei seine Version deutlich schneller und tanzbarer, teilt der DJ mit. „Nachdem ich meine Version in einem Video bei TikTok gepostet habe und sie dort ziemlich gut ankam, habe ich ein Label gesucht. Dass Kontor Records zusagt, hätte ich niemals gedacht. Eine Single dort zu veröffentlichen, ist für viele deutsche Musiker im elektronischen Bereich ein Traum – auch von mir“, so der 29-Jährige.

Für die Neuinterpretation des Songs hat sich Steel mit dem ebenfalls aus NRW stammenden Künstler Halo zusammengetan. „Wir kennen uns schon seit einiger Zeit und haben uns gedacht: Wieso nicht mal an einer gemeinsamen Single arbeiten“, so Stahl. „Das hat auf Anhieb gut geklappt. Ich bin super froh, dass wir den Song fertiggestellt haben und nun über Kontor Records veröffentlichen können.“

Alexander Stahl wurde in Herne geboren und lebt bis heute dort. Seine Coverversion von Ben E. Kings „Stand by Me“ verzeichnet allein bei der Streamingplattform Spotify mehr als acht Millionen Aufrufe. Er arbeitete bereits mit Künstlerinnen und Künstlern wie DJ Sammy („Heaven“), MICAR („Burden Down“), Amanda Wilson („Seek Bromance“-Sängerin von Avicii) oder den Italobrothers („Summer Air“) zusammen. Als DJ ist er vor allem im Ruhrgebiet unterwegs – ab und zu auch im Ausland, zum Beispiel beim elektronischen Musikfestival „Freshtival“ in den Niederlanden.

Steel & Halo - Bubbly erscheint am 12. Januar beim Label Kontor Records/Playbox und ist auf allen digitalen Streaming- und Downloadportalen erhältlich.

