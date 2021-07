Herner Coronatestcenter spendet an Opfer der Flutkatastrophe

Herne. Angesichts der Flutkatastrophe hat sich das Herner Unternehmen Hospitrans entschieden, sich mit Spenden an der Hilfe für die Opfer zu beteiligen.

Geschäftsführer Klaus Möllmann hat der Herner WAZ den Ansatz geschildert: Für jeden durchzuführenden Corona-Bürgerschnelltest würde ein Euro an die „Aktion Lichtblicke“ gespendet, für jeden PCR-Test fünf Euro.

Spenden gehen an die „Aktion Lichtblicke“

Möllmann betreibt seit Monaten am Westring in Herne-Mitte, auf dem Cranger Kirmesplatz, aber auch in Essen Corona-Testzentren. Neben den kostenlosen Bürgertests bietet er seit einigen Wochen auch PCR-Tests an. Diese liefern ein exakteres Ergebnis als die normalen Schnelltests. Möllmann bietet sie auch als Schnelltest an, das Ergebnis liege in rund einer halben Stunde vor. Die Kosten für diesen PCR-Test seien allerdings auch höher.

Die Aktion Lichtblicke unterstützt seit 1998 in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Lichtblicke hat eine Unwetterhilfe eingerichtet, bei der bislang mehr als 2,5 Millionen Euro zusammengekommen sind. Möllmann: „Wir hoffen das wir gemeinsam mit den Herner Bürgern eine großen Betrag zusammen bekommen, um diese Aktion zu unterstützen.“

