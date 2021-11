Herner Circus Schnick-Schnack startet Weihnachtsprogramm

Herne. Der Winterzirkus des Circus Schnick-Schnack geht in die nächste Runde: Vier Vorstellungen sind geplant. Was das Publikum in der Show erwartet.

Trotz des kräftezehrendes Hin und Hers um den Standort (wir berichteten), haben die Gauklerinnen und Gaukler des Circus Schnick-Schnack ein Weihnachtsprogramm für den 6. Winterzirkus auf die Beine gestellt. In Anlehnung an Michael Endes „Momo“ erzählt der gemeinnützige Mitmachzirkus die Geschichte von Zǎri, die dem Rätsel um die gestohlene Zeit auf die Spur geht.

Das Ensemble verspricht eine mitreißende Show für die ganze Familie, in der außergewöhnliche Persönlichkeiten, magische Momente und begeisternde Artistik aufeinander treffen. Gepaart mit der traurig-schönen Geschichte von Zǎri, ergibt sich eine unterhaltsame Show, die zum Träumen einlädt.

Wintershow Circus Schnick-Schnack: Vier Vorstellungen geplant

Insgesamt vier Vorstellungen der Wintershow soll es geben, Auftakt ist am 3. Dezember (19 Uhr), gefolgt von zwei Aufführungen am 4. Dezember (13.30 und 19 Uhr) sowie am 5. Dezember (15.30 Uhr). Das Publikum darf sich auf eine zweistündige Show (inklusive Pause) voller Poesie und Fantasie freuen.

Der Ticketvorverkauf beginnt am 19. November. Karten sind online unter www.schnick-schnack.de oder montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle an der Eschstraße 75 sowie an den Veranstaltungstagen jeweils eine Stunde vor den Vorstellungen erhältlich. Reservierungen sind nicht möglich, wegen der Corona-Beschränkungen gibt es eine beschränkte Kapazität an Sitzplätzen. Es gilt die 2G-Regel.

